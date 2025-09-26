Μενού

Παναθηναϊκός: Τι ισχύει με το μέλλον του Κόντη στον πάγκο

Ο Παναθηναϊκός έκανε ονειρικό ξεκίνημα στη League Phase του Europa League. Τι θα γίνει όμως με τον Κοντή.

Ο Χρήστος Κόντης
Ο Χρήστος Κόντης σε συνέντευξη Τύπου πριν από αγώνα του Παναθηναϊκού | Eurokinissi
Μετά την χθεσινή εμφατική νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στην Γιούνγκ Μπόις στην Βέρνη με 4-1, η κουβέντα για μία πιθανή παραμονή του Χρήστου Κόντη έχει... ανάψει για τα καλά. Ο Νίκος Αθανασίου ανέλυσε στους «Galacticos» όλα τα δεδομένα αναφορικά με την παραμονή του ξεκαθαρίζοντας πως ο μόνος τρόπος να μείνει στην ομάδα είναι ως πρώτος, αφού ο ίδιος δεν θέλει να εργαστεί ως βοηθός.

Ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού εξήγησε πως αν ο Έλληνας τεχνικός πάρει όλα τα ματς μέχρι την διακοπή, δηλαδή εκείνα κόντρα σε Παναιτωλικό εκτός (28/09), Γκόου Αχέντ Ινγκλς εντός (02/10) και Ατρόμητο εντός (05/10) θα καταφέρει να αυξήσει τις πιθανότητές του για να παραμείνει στον πάγκο της ομάδας.

