Μετά την χθεσινή εμφατική νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στην Γιούνγκ Μπόις στην Βέρνη με 4-1, η κουβέντα για μία πιθανή παραμονή του Χρήστου Κόντη έχει... ανάψει για τα καλά. Ο Νίκος Αθανασίου ανέλυσε στους «Galacticos» όλα τα δεδομένα αναφορικά με την παραμονή του ξεκαθαρίζοντας πως ο μόνος τρόπος να μείνει στην ομάδα είναι ως πρώτος, αφού ο ίδιος δεν θέλει να εργαστεί ως βοηθός.
Ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού εξήγησε πως αν ο Έλληνας τεχνικός πάρει όλα τα ματς μέχρι την διακοπή, δηλαδή εκείνα κόντρα σε Παναιτωλικό εκτός (28/09), Γκόου Αχέντ Ινγκλς εντός (02/10) και Ατρόμητο εντός (05/10) θα καταφέρει να αυξήσει τις πιθανότητές του για να παραμείνει στον πάγκο της ομάδας.
