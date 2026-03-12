Παναθηναϊκός - Ζαλγκίρις: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε (12/03) στο Telekom Center Athens την Ζαλγκίρις Κάουνας για την 31η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Οι «πράσινοι» μετά και την ήττα από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο και θέλουν μόνο νίκη απόψε στην έδρα τους αν θέλουν να αποφύγουν το ενδεχόμενο των play in.

Ο Εργκίν Άταμαν δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Σαμοντούροφ ενώ είναι πιθανό να κάνει την πρώτη του εμφάνιση μετά την μακρόχρονη απουσία του, ο Ματίας Λεσόρ.

Οι Λιθουανοί βρίσκονται στην έκτη θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 17-11 ενώ το «τριφύλλι» στην 10η θέση με ρεκόρ 16-14.