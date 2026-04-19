Πανιώνιος - ΑΕΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Παιχνίδι - τελικός για τον Πανιώνιο που υποδέχεται σήμερα στη Γλυφάδα την ΑΕΚ στο ματς που ρίχνει την αυλαία της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Η αναμέτρηση Πανιώνιος - ΑΕΚ κάνει τζάμπολ στις 16:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Ο Πανιώνιος έδωσε τέλος στο σερί των τεσσάρων ηττών του με την εντός έδρας επικράτηση επί του Ηρακλή, μέσα από την οποία έκανε βήμα παραμονής στην κατηγορία. Ήταν μόλις το δεύτερο φετινό παιχνίδι του στο οποίο δεν βρέθηκε πίσω στο σκορ –αυτό έγινε και στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Κολοσσό- ενώ το +31 που πήρε στην εξέλιξη του αγώνα της 4ης Απριλίου, είναι με διαφορά το μεγαλύτερο του αφού στους προηγούμενους 21 είχε προηγηθεί μέχρι και με 17 απέναντι στην ομάδα της Ρόδου.

Μετά από το σερί των εννιά νικών της, η ΑΕΚ έχασε τρία από τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της στο Πρωτάθλημα και πριν τη διακοπή υποχρεώθηκε στο τρίτο φετινό, σερί δύο ηττών της χάνοντας εντός από το Περιστέρι και εκτός έδρας από τον Άρη. Εξακολουθεί να βρίσκεται στην 3η θέση όμως δεν την εξασφάλισε μαθηματικά.



