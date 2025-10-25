Πανιώνιος - Άρης LIVE: Για την 4η αγωνιστική στο μπάσκετ

Με την αναμέτρηση Πανιώνιος - Άρης συνεχίζεται 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Στις 18:15 από το κλειστό της Γλυφάδας, Πανιώνιος - Άρης LIVE και μέσα από το Live blog του Gazzetta.

Πανιώνιος - Άρης Live streaming

Πανιώνιος - Άρης LIVE

Ο Πανιώνιος μπήκε στο Πρωτάθλημα με τις ήττες στα παιχνίδια με το Περιστέρι εντός, την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό εκτός έδρας. Θα έχει στον πάγκο του για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική τον Κρις Χουγκάζ και αναζητά τη νίκη που θα τον «ξεκολλήσει» από την τελευταία θέση, κάτι που βέβαια ισχύει και για τον αντίπαλο του. Αν δεν τα καταφέρει όμως, θα βρεθεί στο 0-4 για τέταρτη φορά στην ιστορία του στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα μετά τις σεζόν 2003-04, 2014-15 και 2017-18.

Υπό την πίεση του 0-3 πάει σε αυτό το παιχνίδι και ο Άρης Betsson αφού ηττήθηκε κατά σειρά από την Καρδίτσα Ιαπωνική εκτός, τον Κολοσσός H Hotels Collection εντός και το Μαρούσι εκτός έδρας. Έτσι, με διαφορά μιας εβδομάδας από τον αυριανό αντίπαλο του, προχώρησε σε αλλαγή προπονητή. Οι «κίτρινοι» βρίσκονται στο 0-3 για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2011-12 και τέταρτη στην ιστορία τους στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα αφου το ίδιο είχε συμβεί στο 2001-02 και στο 2009-10. Με νέα ήττα θα βρεθούν στο 0-4 για τρίτη φορά μετά τις σεζόν 2001-02 και 2011-12.



