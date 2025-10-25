Πανιώνιος - Άρης: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Πανιώνιος υποδέχεται στη Γλυφάδα τον Άρη (25/10) για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Basket League με τζάμπολ στις 18:15 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2.
Οι «κυανέρυθροι» ηττήθηκαν την περασμένη αγωνιστική από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ με σκορ 81-66 και παραμένουν χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα.
Από την άλλη πλευρά, οι «κίτρινοι» βρίσκονται στη διαδικασία αναζήτησης προπονητή μετά την απόλυση του Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς καθώς σε τρία ματς δεν έχουν σημειώσει νίκη, όπως και ο αποψινός τους αντίπαλος.
