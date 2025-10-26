Πανιώνιος - Καλαμάτα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στη Νέα Σμύρνη φιλοξενείται το μεγάλο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής για τον Β’ Όμιλο του πρωταθλήματος της Super League 2. Πανιώνιος - Καλαμάτα στις 14:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Action 24.
Η ομάδα της Καλαμάτας βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα έχοντας 16 βαθμούς στις πρώτες έξι αγωνιστικές. Από την άλλη οι «κυανέρυθροι» ακολουθούν, στη δεύτερη θέση, με 14 βαθμούς.
Η «Μαύρη Θύελλα» δεν θα έχει στο πλευρό της φιλάθλους μετά από απόφαση των αρχών που ελήφθη ως προληπτικό μέτρο για την αποτροπή πιθανών επεισοδίων μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων.
