Πανιώνιος - Καλαμάτα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Πανιώνιος - Καλαμάτα στις 14:00 για την 7η αγωνιστική της Super League 2.

Πανιώνιος super league 2
Πανιώνιος | ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
Στη Νέα Σμύρνη φιλοξενείται το μεγάλο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής για τον Β’ Όμιλο του πρωταθλήματος της Super League 2. Πανιώνιος - Καλαμάτα στις 14:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Action 24.

Η ομάδα της Καλαμάτας βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα έχοντας 16 βαθμούς στις πρώτες έξι αγωνιστικές. Από την άλλη οι «κυανέρυθροι» ακολουθούν, στη δεύτερη θέση, με 14 βαθμούς.

Η «Μαύρη Θύελλα» δεν θα έχει στο πλευρό της φιλάθλους μετά από απόφαση των αρχών που ελήφθη ως προληπτικό μέτρο για την αποτροπή πιθανών επεισοδίων μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων.
 

