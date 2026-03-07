Πανιώνιος - Καλαμάτα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στέψη ή παράταση στη Νέα Σμύρνη; Αν η Καλαμάτα καταφέρει και φύγει με τον ή τους βαθμούς τότε θα είναι με το... ενάμισι πόδι στην Super League. Πανιώνιος - Καλαμάτα σήμερα στις 15:00 για τα Play Offs Ανόδου με τηλεοπτική μετάδοση από το Action 24 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Η Καλαμάτα μπορεί να ηττήθηκε στο πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ, στην έδρα της, ωστόσο στη συνέχεια εκμεταλλεύτηκε τα δύο στραβοπατήματα του Πανιωνίου και πλέον κρατά την τύχη της στα δικά της χέρια. Από την άλλη πλευρά οι «κυανέρυθροι» κατάφεραν να «πετάξουν στα σκουπίδια» το διπλό στην Καλαμάτα και πλέον να θέλουν δικό τους αήττητο αλλά και απώλειες της «Μαύρης Θύελλας» ώστε να αναστρέψουν την κατάσταση.

Το πρόγραμμα και η βαθμολογία στα πλέι οφ (4η αγωνιστική)

Α' όμιλος

Κυριακή 8 Μαρτίου

Αστέρας Τρ. Β' - Ηρακλής 15:00

Νίκη Βόλου - Αναγέννηση Καρδ. 15:00

Βαθμολογία

1. Ηρακλής 31 (Άνοδος)

--------------------

2. Νίκη Βόλου 22

3. Αναγέννηση Καρδ. 21

4. Αστέρας Τρ. Β' 20

Β' όμιλος

Σάββατο 7 Μαρτίου

Ολυμπιακός Β' - Μαρκό 15:00

Πανιώνιος - Καλαμάτα 15:00

Βαθμολογία

1. Καλαμάτα 31

--------------------

2. Πανιώνιος 26

3. Μαρκό 18

4. Ολυμπιακός Β' 18

