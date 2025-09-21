Πανιώνιος - Καλλιθέα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Με το αθηναϊκό ντέρμπι Πανιώνιος - Καλλιθέα συνεχίζεται σήμερα η 2η αγωνιστική στη Super League 2. Η αναμέτρηση στο γήπεδο του Πανιωνίου θα αρχίσει στις 14:00 (αντί για τις 17:00) και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Action 24.

Οι «κυανέρυθροι» άρχισαν τη σεζόν αποσπώντας ισοπαλία εκτός έδρας από τον Ολυμπιακό Β'. Από την άλλη πλευρά η Athens Kallithea, στην πρεμιέρα της, πήρε τη νίκη με 2-1 στην έδρα του Αιγάλεω.

Super League 2 - B' Όμιλος

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

Μαρκό - Ηλιούπολη 1-0

Χανιά - Καλαμάτα 1-2

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

Πανιώνιος - Καλλιθέα 14:00

Παναργειακός - Αιγάλεω 17:00

Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός Β' 17:00