Πανιώνιος - Καλλιθέα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Με το αθηναϊκό ντέρμπι Πανιώνιος - Καλλιθέα συνεχίζεται σήμερα η 2η αγωνιστική στη Super League 2. Η αναμέτρηση στο γήπεδο του Πανιωνίου θα αρχίσει στις 14:00 (αντί για τις 17:00) και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Action 24.
Οι «κυανέρυθροι» άρχισαν τη σεζόν αποσπώντας ισοπαλία εκτός έδρας από τον Ολυμπιακό Β'. Από την άλλη πλευρά η Athens Kallithea, στην πρεμιέρα της, πήρε τη νίκη με 2-1 στην έδρα του Αιγάλεω.
Super League 2 - B' Όμιλος
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου
Μαρκό - Ηλιούπολη 1-0
Χανιά - Καλαμάτα 1-2
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου
Πανιώνιος - Καλλιθέα 14:00
Παναργειακός - Αιγάλεω 17:00
Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός Β' 17:00
