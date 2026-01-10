Πανιώνιος - Κολοσσός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Με ντέρμπι παραμονής συνεχίζεται το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής στη Stoiximan GBL καθώς ο Πανιώνιος υποδέχεται τον Κολοσσό στο κλειστό της Γλυφάδας. Η αναμέτρηση Πανιώνιος - Κολοσσός θα κάνει τζάμπολ στις 18:15 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ERTSPORTS 1.

Ο Πανιώνιος προέρχεται από τέσσερις συνεχόμενες ήττες Πρωταθλήματος μετά τη μοναδική νίκη του, στις 22 Νοεμβρίου, επί της Καρδίτσας. Έκλεισε τον πρώτο γύρο με ρεκόρ 1-11 και αυτό το 8,33% που είχε ως συντελεστή νικών είναι το χειρότερο ποσοστό της ιστορίας του σε αυτήν τη φάση του Πρωταθλήματος. Το προηγούμενο ήταν το 15,38% (2-11) της σεζόν 2017-18.

Ο Κολοσσός έδωσε τέλος στο σερί των έξι ηττών της με την πολύτιμη νίκη επί του Αμαρουσίου, η πρώτη που σημείωσε μετά την 1η Νοεμβρίου όταν επικράτησε του Πανιωνίου εντός έδρας. Τα κατάφερε στο ντεμπούτο του Άρη Λυκογιάννη στην τρίτη θητεία του στον «θαλασσί» πάγκο, κάτι που δεν έγινε στην εκκίνηση της πρώτης (ηττήθηκαν εντός έδρας από την Κηφισιά στην περίοδο 2014-15) αλλά έγινε σε εκείνη της δεύτερης (νίκησαν εντός έδρας τον Πανιώνιο στην πρεμιέρα της περιόδου 2019-20).

Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

Άρης - Ηρακλής 15:30

Πανιώνιος - Κολοσσός 18:15

Κυριακή 11 Ιανουαρίου

ΑΕΚ - Μύκονος 13:00

Καρδίτσα - Ολυμπιακός 13:00

Παναθηναϊκός - Περιστέρι 16:00

Μαρούσι - Προμηθέας 16:00

Η κατάταξη της Stoiximan GBL

1. Ολυμπιακός 12-0

2. Παναθηναϊκός 10-1

3. ΠΑΟΚ 9-3

4. ΑΕΚ 8-4

5. Προμηθέας 6-6

6. Ηρακλής 6-6

7. Μύκονος 6-6

8. Άρης 5-7

---------------------------

9. Περιστέρι 5-7

10. Καρδίτσα 4-8

11. Κολοσσός 3-9

12. Μαρούσι 2-10

---------------------------

13. Πανιώνιος 1-11