Πανιώνιος - Μύκονος LIVE από τη Γλυφάδα για το πρωτάθλημα μπάσκετ

Με την αναμέτρηση του Πανιωνίου με τον Μύκονο συνεχίζεται σήμερα το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL. Πανιώνιος - Μύκονος LIVE στις 16:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ERTSPORTS 1 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Πανιώνιος - Μύκονος LIVE

Ο Πανιώνιος προέρχεται από την εκτός έδρας επικράτηση επί του Αμαρουσίου Chery, κάνοντας το 3/4 με τον Νέναντ Μάρκοβιτς στον πάγκο του. Σε αυτά δεν έπεσε κάτω από τις 20 ασίστ (20-24) ενώ ο συνολικός συντελεστής ασίστ/λαθών ήταν 90/40.

Η Μύκονος επιστρέφει στη δράση μετά την αναβολή του αγώνα με τον ΠΑΟΚ και με τον αέρα των επτά νικών σε 15 παιχνίδια που της επιτρέπουν να κοιτάζει ακόμη και προς την εξάδα της κανονικής περιόδου. Μακριά από το νησί σημείωσε τις δύο από αυτές τις νίκες (2-4) περνώντας από τις έδρες του Ηρακλή και του Κολοσσού. Η νεοφώτιστη ομάδα είχε μονοψήφιο αριθμό εύστοχων σουτ τριών πόντων στα τρία τελευταία παιχνίδια της (συνολικά 19/71 και 26,76%) ενώ στα πέντε που προηγήθηκαν είχε διψήφιο αριθμό (συνολικά 55/135 και 40,74%).