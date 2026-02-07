Πανιώνιος - Μύκονος: Τι ώρα παίζουν - Το κανάλι του αγώνα

Στη Γλυφάδα συνεχίζεται σήμερα η 18η αγωνιστική στη Stoiximan Basket League, εκεί που ο Πανιώνιος θα υποδεχθεί τη Μύκονο. Η αναμέτρηση Πανιώνιος - Μύκονος κάνει τζάμπολ στις 16:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ERTSPORTS 1.

Ο Πανιώνιος προέρχεται από την εκτός έδρας επικράτηση επί του Αμαρουσίου Chery, κάνοντας το 3/4 με τον Νέναντ Μάρκοβιτς στον πάγκο του. Σε αυτά δεν έπεσε κάτω από τις 20 ασίστ (20-24) ενώ ο συνολικός συντελεστής ασίστ/λαθών ήταν 90/40.

Η Μύκονος επιστρέφει στη δράση μετά την αναβολή του αγώνα με τον ΠΑΟΚ και με τον αέρα των επτά νικών σε 15 παιχνίδια που της επιτρέπουν να κοιτάζει ακόμη και προς την εξάδα της κανονικής περιόδου. Μακριά από το νησί σημείωσε τις δύο από αυτές τις νίκες (2-4) περνώντας από τις έδρες του Ηρακλή και του Κολοσσού. Η νεοφώτιστη ομάδα είχε μονοψήφιο αριθμό εύστοχων σουτ τριών πόντων στα τρία τελευταία παιχνίδια της (συνολικά 19/71 και 26,76%) ενώ στα πέντε που προηγήθηκαν είχε διψήφιο αριθμό (συνολικά 55/135 και 40,74%).

GBL: Το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής

Σάββατο 7/2

Κολοσσός - ΠΑΟΚ 15:45

Πανιώνιος - Μύκονος 16:00

ΑΕΚ - Μαρούσι 18:00

Περιστέρι - Ηρακλής 18:15

Κυριακή 8/2

Ολυμπιακός - Προμηθέας 13:00

Καρδίτσα - Παναθηναϊκός 16:00