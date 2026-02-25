Πανιώνιος - Παναθηναϊκός: «Πράσινα» δύο σετ και πρόκριση στον τελικό

Ο Παναθηναϊκός έπαιζε με πλεονέκτημα στον δεύτερο ημιτελικό του Challenge Cup γυναικών (LIVE στο Gazzetta), έχοντας επικρατήσει του Πανιώνιου με 3-1 σετ στο πρώτο ματς.
Οι «πράσινες» ήθελαν δύο σετ, τα οποία κατέκτησαν με κυριαρχικό τρόπο για να πάρουν την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Κόκκινος συναγερμός και εξωπραγματικό τοπίο στον Έβρο: Έως και τα έξι μέτρα φτάνει το νερό στα Λάβαρα
- Γιάνης Βαρουφάκης: Παραπέμπεται σε δίκη μετά τις δηλώσεις για χρήση ναρκωτικών
- Πέθανε η Ιωάννα Παπαντωνίου - Η πρώτη γυναίκα σκηνογράφος στην Επίδαυρο
- Όποτε κι αν πας: Η πιο φθηνή ευρωπαϊκή πόλη για να φας και να πιεις με περίπου 25 ευρώ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.