Πανιώνιος - Παναθηναϊκός: «Πράσινα» δύο σετ και πρόκριση στον τελικό

Ο Παναθηναϊκός έπαιζε με πλεονέκτημα στον δεύτερο ημιτελικό του Challenge Cup γυναικών (LIVE στο Gazzetta), έχοντας επικρατήσει του Πανιώνιου με 3-1 σετ στο πρώτο ματς.

Οι «πράσινες» ήθελαν δύο σετ, τα οποία κατέκτησαν με κυριαρχικό τρόπο για να πάρουν την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.

