Μενού

Πανιώνιος - Παναθηναϊκός: «Πράσινα» δύο σετ και πρόκριση στον τελικό

Ο Παναθηναϊκός τελείωσε την υπόθεση πρόκριση στον τελικό του Challenge Cup γυναικών, κατακτώντας τα δύο σετ που χρειαζόταν στον δεύτερο ημιτελικό με τον Πανιώνιο.

Reader symbol
Newsroom
WOMEN'S CHALLENGE CUP 2025-2026 / ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
WOMEN'S CHALLENGE CUP 2025-2026 / ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Ο Παναθηναϊκός έπαιζε με πλεονέκτημα στον δεύτερο ημιτελικό του Challenge Cup γυναικών (LIVE στο Gazzetta), έχοντας επικρατήσει του Πανιώνιου με 3-1 σετ στο πρώτο ματς.

Οι «πράσινες» ήθελαν δύο σετ, τα οποία κατέκτησαν με κυριαρχικό τρόπο για να πάρουν την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ