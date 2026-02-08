Πανσερραϊκός - ΑΕΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στην έδρα του ουραγού Πανσερραϊκού δοκιμάζεται η ΑΕΚ για την 20ή αγωνιστική της Stoiximan Super League. Η αναμέτρηση Πανσερραϊκός - ΑΕΚ αρχίζει στις 16:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime.
Ο Πανσερραϊκός έχει κρατήσει το αήττητό του στις δύο τελευταίες φορές που υποδέχθηκε την ΑΕΚ. Τα «Λιοντάρια», μετά την επιστροφή τους στη Super League το 2023-24, έκαναν ένα σερί με τρία διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα απέναντι στους «κιτρινόμαυρους», αφού στις 26 Αυγούστου 2023 αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια και στις 21 Δεκεμβρίου 2023, για τον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος, σημειώθηκε πάλι ισοπαλία 2-2 στις Σέρρες.
Κατά την επόμενη σεζόν (2024-25), ο Πανσερραϊκός επικράτησε με 1-0 στις Σέρρες και ακολούθησαν δύο νίκες της ΑΕΚ στην έδρα της: στον περσινό δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος με 5-0 και αυτή τη σεζόν με 2-0.
Συνολικά έχουν βρεθεί για το πρωτάθλημα 26 φορές με γηπεδούχο τον Πανσερραϊκό και από τις πρώτες αναμετρήσεις τους, η ομάδα των Σερρών είχε χτίσει μια παράδοση στην οποία δεν είχε ήττα στα πέντε πρώτα της ως γηπεδούχος, ενώ στα πρώτα έντεκα είχε μόλις δύο ήττες.
Super League: Το πρόγραμμα της 20ής αγωνιστικής
Σάββατο 7 Φεβρουαρίου
ΑΕΛ - Παναιτωλικός 1-4
Αστέρας Τρ. - Βόλος 2-0
Κηφισιά - Ατρόμητος 0-1
Κυριακή 8 Φεβρουαρίου
Πανσερραϊκός - ΑΕΚ 16:00
ΟΦΗ - Λεβαδειακός 17:00
Άρης - ΠΑΟΚ 19:00
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 21:00
