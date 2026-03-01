Μενού

Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός 1-2: Απόδραση από τις Σέρρες με «φονιά» Ελ Καμπί

Ο Ολυμπιακός πέρασε από τις Σέρρες επικρατώντας της τοπικής ομάδας με σκορ 2-1, με δύο γκολ του Αγιούμπ Ελ Καμπί.

Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός
Στιγμιότυπο από τον αγώνα Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός | Eurokinissi/ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΡΑΜΒΑΛΑΣΗΣ
Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-1 του Πανσερραϊκού στις Σέρρες και περιμένει το αποτέλεσμα της ΑΕΚ στον Βόλο για να δει αν θα βρεθεί στην κορυφή ή θα συνεχίσει το κυνήγι της Ένωσης.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «ερυθρόλευκους» ο Μαροκινός Ελ Καμπί που πέτυχε και τα δύο τέρματα της ομάδας του, στο 60ο λεπτό και δέκα λεπτά αργότερα.

Για τους γηπεδούχους, μείωσε ο Ντε Μάρκο στο 82' μετά από γύρισμα του Μπρουκς.


 

