Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός 1-2: Απόδραση από τις Σέρρες με «φονιά» Ελ Καμπί

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-1 του Πανσερραϊκού στις Σέρρες και περιμένει το αποτέλεσμα της ΑΕΚ στον Βόλο για να δει αν θα βρεθεί στην κορυφή ή θα συνεχίσει το κυνήγι της Ένωσης.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «ερυθρόλευκους» ο Μαροκινός Ελ Καμπί που πέτυχε και τα δύο τέρματα της ομάδας του, στο 60ο λεπτό και δέκα λεπτά αργότερα.

Για τους γηπεδούχους, μείωσε ο Ντε Μάρκο στο 82' μετά από γύρισμα του Μπρουκς.



