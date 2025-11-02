Μενού

Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ 0-5: Πήγε, είδε, κατέκτησε τις Σέρρες ο Δικέφαλος

Ο ΠΑΟΚ συνέτριψε τον Πανσερραϊκό εντός έδρας με ένα 5-0 στη Super Leage.

Reader symbol
Newsroom
Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ
Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ | Eurokinissi // ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
  • Α-
  • Α+

Ο ΠΑΟΚ με το συμπάθιο έκανε περίπατο στις Σέρρες, επικρατώντας με 5-0 του οικοδεσπότη Πανσερραϊκού, και παραμένει για ακόμη μια αγωνιστική μόνος πρώτος στον βαθμολογικό πίνακα και στο +1 από τον Ολυμπιακό.

Σημειώνετε; Στο 3' έγινε το 1-0 με αυτογκόλ του Καρασαλίδη. Στο 21' ο Οζντόεφ σε γύρισμα του Τέιλορ πέτυχε το 2-0. Το 3-0 σημείωσε στο 74' ο Οζντόεφ σε ασίστ του Ιβανούσετς. Στο 81' ο Γιακουμάκης έκανε το 4-0 σε ασίστ του Τάισον και στο 89' ο Μπιάνκο έγραψε το τελικό 5-0 με θαυμάσιο σουτ από τα 30 μέτρα.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ