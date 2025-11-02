Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ 0-5: Πήγε, είδε, κατέκτησε τις Σέρρες ο Δικέφαλος

Ο ΠΑΟΚ με το συμπάθιο έκανε περίπατο στις Σέρρες, επικρατώντας με 5-0 του οικοδεσπότη Πανσερραϊκού, και παραμένει για ακόμη μια αγωνιστική μόνος πρώτος στον βαθμολογικό πίνακα και στο +1 από τον Ολυμπιακό.
Σημειώνετε; Στο 3' έγινε το 1-0 με αυτογκόλ του Καρασαλίδη. Στο 21' ο Οζντόεφ σε γύρισμα του Τέιλορ πέτυχε το 2-0. Το 3-0 σημείωσε στο 74' ο Οζντόεφ σε ασίστ του Ιβανούσετς. Στο 81' ο Γιακουμάκης έκανε το 4-0 σε ασίστ του Τάισον και στο 89' ο Μπιάνκο έγραψε το τελικό 5-0 με θαυμάσιο σουτ από τα 30 μέτρα.
