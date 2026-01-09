Πάντερ: «Στην Ελλάδα ήταν όλα απαίσια και μύριζαν περίεργα»

Ο Κέβιν Πάντερ παραχώρησε μία εκτενή συνέντευξη στο «MozzartSport», όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη ζωή του στην Ελλάδα, αλλά και στην εμπειρία του από το πέρασμά του από τις ελληνικές ομάδες.

Ο σταρ της Μπαρτσελόνα πια, εξιστόρισε όλες του τις δυσκολίες, αλλά και την αμφισβήτηση που βίωσε στο... πετσί του κατά τα ξεκινήματά του.

Για τη ζωή του στην Ελλάδα: «Τρομερά δύσκολη. Δεν μου άρεσε. Όλοι μύριζαν περίεργα, το ξενοδοχείο ήταν κακό, το κρεβάτι μικρό. Δεν μπορούσα να φορτίσω το κινητό μου γιατί η πρίζα δεν ήταν ίδια και κανείς δεν μου το είχε πει. Δεν ήξερα τίποτα. Τα έμαθα όλα στην πορεία. Το κινητό μου δεν δούλευε όταν προσγειώθηκα – σκέτη φρίκη. Μετά ήταν και η διαφορά ώρας, ήθελα πάση θυσία να ζω σε αμερικανικό ωράριο. Δεν έγινε κάτι τρομερό, απλώς πολλά μικρά πράγματα που με ενοχλούσαν. Ειλικρινά όμως, όλα αυτά είχαν να κάνουν με τη δική μου άγνοια για την κουλτούρα και τη ζωή εδώ. Φυσικά, αυτό άλλαξε χρόνια αργότερα, όλη μου η αντίληψη για τη ζωή στην Ευρώπη άλλαξε, αλλά τότε… εκείνα τα πρώτα χρόνια ήταν πραγματικά πολύ δύσκολα για να συνηθίσω».

