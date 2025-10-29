Μενού

ΠΑΟΚ - ΑΕΛ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο ΠΑΟΚ απέναντι στη Λάρισα απόψε (29/10) για τη league phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ
Στιγμιότυπο από ματς Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ | Eurokinissi/ΠΑΝΟΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την ΑΕΛ στην Τούμπα απόψε (29/10) για την τρίτη αγωνιστική της league phase του  Κυπέλλου Ελλάδος με σέντρα στις 21:30 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση με μεγάλες νίκες σε Ευρώπη (σ.σ. 4-3 επί της Λιλ) όσο και στην Ελλάδα, γεγονός που τον έχει φέρει στην κορυφή του πρωταθλήματος.

Στο πρώτο ματς ωστόσο για το Κύπελλο Ελλάδος, ο ΠΑΟΚ γνώρισε τη συντριβή με 4-1 από τον Λεβαδειακό.

Η ΑΕΛ από τη μεριά της, δεν έχει ακόμα νίκη στη league phase, καθώς ηττήθηκε επίσης από τον Λεβαδειακό με 2-1 και ήρθε ισόπαλη 2-2 με τη Μαρκό.

 

