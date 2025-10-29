ΠΑΟΚ - ΑΕΛ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την ΑΕΛ στην Τούμπα απόψε (29/10) για την τρίτη αγωνιστική της league phase του Κυπέλλου Ελλάδος με σέντρα στις 21:30 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1.
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση με μεγάλες νίκες σε Ευρώπη (σ.σ. 4-3 επί της Λιλ) όσο και στην Ελλάδα, γεγονός που τον έχει φέρει στην κορυφή του πρωταθλήματος.
Στο πρώτο ματς ωστόσο για το Κύπελλο Ελλάδος, ο ΠΑΟΚ γνώρισε τη συντριβή με 4-1 από τον Λεβαδειακό.
Η ΑΕΛ από τη μεριά της, δεν έχει ακόμα νίκη στη league phase, καθώς ηττήθηκε επίσης από τον Λεβαδειακό με 2-1 και ήρθε ισόπαλη 2-2 με τη Μαρκό.
- Η άγνωστη ιστορία του Δημητρίου Ίτσιου: Ο λοχίας που λύγισε μια ολόκληρη ναζιστική μεραρχία
- Η «Γυναίκα Θάνατος» του Β' Παγκοσμίου Πολέμου: «Κύριοι, είμαι 25 ετών και έχω σκοτώσει 309 φασίστες»
- Το μοναδικό έγκλημα που δεν «αγγίζει» ο Πάνος Κοκκινόπουλος: «Με σόκαρε τόσο πολύ που δεν την έκανα»
- Αυτή είναι η πιο συγκλονιστική ταινία για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.