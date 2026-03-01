Μενού

ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρίπολης 2-0: Στο -3 από την κορυφή ο Δικέφαλος» με ματς λιγότερο

Με σκορ 2-0 έληξε ο αγώνας ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρίπολης. Στο -3 από την κορυφή οι Θεσσαλονικείς με ματς λιγότερο.

ΠΑΟΚ | Eurokinissi / Ραφαήλ Γεωργιάδης
Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε στην Τούμπα τον Αστέρα Aktor για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Superleague με πολλές αλλαγές και νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα του.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε τους Γιάννη Κωνσταντέλια, Λούκα Ιβανούσετς και Ανέστη Μύθου να μπαίνουν στο κανονικό πρόγραμμα της ομάδας και να είναι στον πάγκο, ενώ είχε ξανά διαθέσιμο τον αρχηγό της ομάδας, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος έλειψε από τον τελευταίο ευρωπαϊκό αγώνα εναντίον της Θέλτα.

