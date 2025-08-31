ΠΑΟΚ - Ατρόμητος 1-0: Η ασταμάτητη πίεση απέδωσε για τον «Δικέφαλο»

Με γκολ του Πέλκα ο ΠΑΟΚ κατόρθωσε να επιβληθεί με 1-0 του Ατρομήτου, όπως και με την ΑΕΛ, και να προχωρήσει στο πρωτάθλημα με σερί νικών, εξασφαλίζοντας και αυτός το 6άρι.

Για το μεγαλύτερο μέρος της διάρκειας, οι παίκτες του ΠΑΟΚ προσπαθούσαν να βρουν ρωγμές στην καλοστημένη άμυνα των Περιστεριωτών, με τις προσπάθειες να αποδίδουν στο 73', στην 20ή τελική της επίθεσης του «Δικέφαλου».

