ΠΑΟΚ - Ατρόμητος: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Μετά από τη μεγαλειώδη πρόκριση επί της Ριέκα, ο ΠΑΟΚ στρέφεται στο πρωτάθλημα καθώς υποδέχεται τον Ατρόμητο στην Τούμπα. Η αναμέτρηση ΠΑΟΚ - Ατρόμητος αρχίζει στις 21:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το NovaSports Prime.

Οι γηπεδούχοι θα παραταχθούν πλήρης καθώς Ραζβάν Λουτσέσκου δεν αντιμετωπίζει το παραμικρό πρόβλημα τραυματισμού και έχει όλους παίκτες στη διάθεσή του.

Από την άλλη πλευρά ο Ατρόμητος ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη με μοναδικό απόντα τον Τσιλούλη, ενώ στην αποστολή βρίσκεται και ο 16χρονος επιθετικός Βαγγέλης Πάλιουρας, ο οποίος το καλοκαίρι υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο.