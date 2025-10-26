ΠΑΟΚ - Βόλος: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Επιστροφή στις εγχώριες υποχρεώσεις για τον πρωτοπόρο και φορμαρισμένο ΠΑΟΚ, έπειτα από το «διπλό» στη Γαλλία. Στις 19:30 κάνει σέντρα η αναμέτρηση ΠΑΟΚ - Βόλος για την 8η αγωνιστική της Super League με τον αγώνα να μεταδίδεται τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Ο ΠΑΟΚ μετά από τις νίκες τους κόντρα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ, βρίσκεται μόνος πρώτος στον βαθμολογικό πίνακα και θέλει το θετικό αποτέλεσμα ώστε να παραμείνει εκεί. Αλλά και ο Βόλος εντυπωσιάζει με τη μέχρι τώρα πορεία του καθώς έχει σκαρφαλώσει στην 4η θέση έχοντας ήδη δύο νίκες εκτός έδρας.