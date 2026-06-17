ΠΑΟΚ, Europa League: Με τον νικητή του Ντιναμό Κιέβου - Κλουζ στον β' προκριματικό

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ντινάμο Κιέβου (Ουκρανία) - Ουνιβερσιτέα Κλουζ (Ρουμανία) στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League, μετά την κλήρωση το μεσημέρι της Τετάρτης (17/06).

Το πρώτο ματς θα γίνει στις 23 Ιουλίου και η ρεβάνς στις 30 του ίδιου μήνα στο γήπεδο της Τούμπας.

Σε περίπτωση πρόκρισης, ο επόμενος αντίπαλος θα γίνει γνωστός στη νέα κλήρωση για τον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης, η οποία θα γίνει στις 20 Ιουλίου.

Την περασμένη σεζόν η Ντιναμό Κιέβου, που αγωνιζόταν στο Conference League, έδωσε τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια στο στάδιο «Motor Lublin Arena» της Πολωνίας.

Η Ουνιβερσιτέα Κλουζ τερμάτισε δεύτερη στο πρωτάθλημα της Ρουμανίας, 4 βαθμούς πίσω από την πρωταθλήτρια Κραϊόβα.

Υπενθυμίζεται πως ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα χρειαστεί τρεις προκρίσεις για να βρεθεί στη League Phase της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA.