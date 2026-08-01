Σύγκρουση φορτηγών στην Αθηνών - Λαμίας: Ένας νεκρός από το τροχαίο - Σοκαριστικές εικόνες από το σημείο

Ένας νεκρός και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος με φορτηγά στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας, με την κυκλοφορία να διακόπτεται και στα δύο ρεύματα.

Το τροχαίο έλαβε χώρα περί τις 07:00 στο 123χλμ στο ρεύμα προς Αθήνα, λίγο μετά τη γέφυρα του Μαρτίνου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του lamiareport.gr, τα φορτηγά συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα το ένα να βρεθεί τουμπαρισμένο στην άκρη του δρόμου, ενώ το δεύτερο καβάλησε το τσιμεντένιο διάζωμα της εθνικής και τυλίχτηκε στις φλόγες.

Σφοδρό τροχαίο με φορτηγά στην Εθνική Αθηνών - Λαμίας | lamiareport.gr

Υπάρχουν πληροφορίες, που δεν έχουν επιβεβαιωθεί από επίσημα χείλη, πως ο οδηγός του ενός οχήματος έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω από το στηθαίο και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα. Ο δεύτερος οδηγός επιχείρησε να το αποφύγει, αλλά κατέστη αδύνατο.

Το όχημα του πρώτου κατέληξε στο διάζωμα και ο άνδρας βρήκε τραγικό θάνατο. Στο δεύτερο φορτηγό, επέβαιναν δύο άτομα και τραυματίστηκε ένας εξ αυτών, κατά το τοπικό μέσο.

Σφοδρό τροχαίο με φορτηγά στην Εθνική Αθηνών - Λαμίας | lamiareport.gr

Στο σημείο επικράτησε πανικός αφού πυκνοί καπνοί είχαν σκεπάσει και τα δυο ρεύματα κυκλοφορίας της εθνικής οδού.

Η κυκλοφορία διεκόπη και γίνεται από παρακαμπτηρίους, ενώ οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να σβήσουν τη φωτιά χωρίς αυτή να επεκταθεί στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα για το λόγο αυτό σηκώθηκαν και τα δύο PZL από το αεροδρόμιο της Λαμίας.

Σφοδρό τροχαίο με φορτηγά στην Εθνική Αθηνών - Λαμίας | lamiareport.gr

Σφοδρό τροχαίο με φορτηγά στην Εθνική Αθηνών - Λαμίας | lamiareport.gr

Σφοδρό τροχαίο με φορτηγά στην Εθνική Αθηνών - Λαμίας | lamiareport.gr

Σφοδρό τροχαίο με φορτηγά στην Εθνική Αθηνών - Λαμίας | lamiareport.gr