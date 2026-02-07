ΠΑΟΚ: Εξώδικο Μυστακίδη σε Χατζόπουλο και ΑΣ ΠΑΟΚ για το cube στο Παλατάκι

Η αντιπαράθεση μεταξύ του ΑΣ ΠΑΟΚ και του Τέλη Μυστακίδη συνεχίζεται. Η πλευρά Μυστακίδη δεν απάντησε στα όσα καταμαρτυρά ο ΑΣ ΠΑΟΚ για οφειλές, αλλά επέλεξε να στείλει εξώδικο ζητώντας την αφαίρεση του cube από την οροφή στο Παλατάκι, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας, με έξοδα του ΑΣ και του πρώην προέδρου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Θανάση Χατζοπούλου. Το εξώδικο κοινοποιήθηκε στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αθλητικών Υποδομών της ΓΓΑ, δίνοντας στη διαμάχη επίσημη διάσταση.

Ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, αντί να τηρήσει τις δεσμεύσεις του για την καταβολή των οφειλών και την πληρωμή του συμβολαίου του Τζέφρι Γιέντρικ, αλλά και για τη συμφωνία σχετικά με το όνομα, το σήμα και τη χρήση του γηπέδου, απαντά με επιθετικότητα.

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr