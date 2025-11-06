ΠΑΟΚ - Γιουνγκ Μπόις: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τη Γιουνγκ Μπόις απόψε (06/11) για την τέταρτη αγωνιστική της league phase του Europa League με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 5.
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» βρίσκεται σε εκπληκτική κατάσταση με σερί εντυπωσιακών νικών σε Ελλάδα και Ευρώπη, ενώ την περασμένη αγωνιστική πέτυχε σπουδαία νίκη επί της Λιλ στη Γαλλία με 4-3 και πλέον έχει 4 βαθμούς στη διοργάνωση.
Ο Δημήτρης Πέλκας ξεπέρασε το μυϊκό πρόβλημα και προπονήθηκε κανονικά το απόγευμα της Τρίτης (4/11), ενώ ο Μαντί Καμαρά ακολούθησε μέρος του προγράμματος και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά και ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης, λόγω ίωσης, έμεινε εκτός προπόνησης.
Η ελβετική ομάδα ξεκίνησε με το «αριστερό» με ήττα από τον Παναθηναϊκό στην έδρα της ωστόσο ανέκαμψε και σημείωσε δύο σερί νίκες απέναντι σε Στεάουα στο Βουκουρέστι (0-2) και επί της Λουντογκόρετς (3-2 εντός έδρας).
- Γιατί το μακελειό στα Βορίζια δεν αποτελεί βεντέτα: Οι άγραφοι κανόνες που την ορίζουν
- Ο γαμπρός του Φανούρη, η σπηλιά φρούριο στα Βορίζια και ο συνεργός: Καρέ-καρέ εξετάζουν το υλικό
- Σίλας Σεραφείμ κατά Ιάσονα Αποστολόπουλου: «Τώρα με την αληθινή γενοκτονία προτίμησες Ισραήλ»
- Τότε και Τώρα: Η χαρισματική συνύπαρξη Τσουβέλα-Χαραλαμπούδη και το παρελθόν πιο αστείο από ποτέ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.