ΠΑΟΚ - Γιουνγκ Μπόις: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τη Γιουνγκ Μπόις απόψε (06/11) για τη league phase του Europa League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Λιλ - ΠΑΟΚ
Στιγμιότυπο από το ματς Λιλ - ΠΑΟΚ | Eurokinissi/ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τη Γιουνγκ Μπόις απόψε (06/11) για την τέταρτη αγωνιστική της league phase του Europa League με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 5.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» βρίσκεται σε εκπληκτική κατάσταση με σερί εντυπωσιακών νικών σε Ελλάδα και Ευρώπη, ενώ την περασμένη αγωνιστική πέτυχε σπουδαία νίκη επί της Λιλ στη Γαλλία με 4-3 και πλέον έχει 4 βαθμούς στη διοργάνωση.

Ο Δημήτρης Πέλκας ξεπέρασε το μυϊκό πρόβλημα και προπονήθηκε κανονικά το απόγευμα της Τρίτης (4/11), ενώ ο Μαντί Καμαρά ακολούθησε μέρος του προγράμματος και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά και ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης, λόγω ίωσης, έμεινε εκτός προπόνησης.

Η ελβετική ομάδα ξεκίνησε με το «αριστερό» με ήττα από τον Παναθηναϊκό στην έδρα της ωστόσο ανέκαμψε και σημείωσε δύο σερί νίκες απέναντι σε Στεάουα στο Βουκουρέστι (0-2) και επί της Λουντογκόρετς (3-2 εντός έδρας).

