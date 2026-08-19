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ΠΑΟΚ: Η συμφωνία με Ντόρτμουντ για Κώστογλου και τι ισχύει με Ινάσιο

Γερμανικά δημοσιεύματα αποκάλυψαν τους όρους της συμφωνίας που έκλεισε ο ΠΑΟΚ με τη Μπορούσια Ντόρτμουντ, αναφορικά με τη μεταγραφή του Χρήστου Κώστογλου.

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ΠΑΟΚ - Ντιναμό
ΠΑΟΚ - Ντιναμό | Eurokinissi
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Η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στη Μπορούσια Ντόρτμουντ, άνοιξε στον ΠΑΟΚ έναν δίαυλο επικοινωνίας για την απόκτηση του 17χρόνου ομογενή μέσου, Χρήστου-Γιάννη Κώστογλου, με γερμανικά δημοσιεύματα τώρα να αποκαλύπτουν τους όρους του deal μεταξύ των δύο συλλόγων.

Αναλυτικότερα, το ρεπορτάζ της γερμανικής εφημερίδας «Ruhr Nachrichten» σημείωνει πως οι δύο περιπτώσεις είναι μεν διαφορετικές, τονίζοντας όμως παράλληλα πως δεν μπορούν να εξεταστουν και εντελώς διαφορετικά, δεδομένων των συνθηκών που δημιουργήθηκαν μετά τη μεταγραφή του Έλληνα μεσοεπιθετικού στη γερμανική ομάδα.

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