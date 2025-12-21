ΠΑΟΚ: Καταγγέλλει «εισβολή οπαδών της ΑΕΚ» στο ντέρμπι του χάντμπολ

Η ΑΕΚ με γκολ από τον αρχηγό της Βαγγέλη Αραμπατζή επτά δευτερόλεπτα πριν από το τέλος νίκησε τον ΠΑΟΚ με 26-25 στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ, στο ντέρμπι των νοκ άουτ προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας ανδρών.
Με τη λήξη του αγώνα υπήρξε ένταση ανάμεσα σε παίκτες των δύο ομάδων, ενώ χρειάστηκε η διμοιρία των ΜΑΤ που βρισκόταν στο «Γ. Κασιμάτης» να εμφανιστεί στον αγωνιστικό χώρο.
