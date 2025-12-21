Μενού

ΠΑΟΚ: Καταγγέλλει «εισβολή οπαδών της ΑΕΚ» στο ντέρμπι του χάντμπολ

Ο ΠΑΟΚ με ανακοίνωση καταγγέλλει «εισβολή οπαδών της ΑΕΚ» μετά το τέλος του προημιτελικού στο Κύπελλο και χαρακτηρίζει «απαράδεκτες τις συνθήκες».

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ χάντμπολ
ΑΕΚ - ΠΑΟΚ χάντμπολ | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
Η ΑΕΚ με γκολ από τον αρχηγό της Βαγγέλη Αραμπατζή επτά δευτερόλεπτα πριν από το τέλος νίκησε τον ΠΑΟΚ με 26-25 στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ, στο ντέρμπι των νοκ άουτ προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας ανδρών.

Με τη λήξη του αγώνα υπήρξε ένταση ανάμεσα σε παίκτες των δύο ομάδων, ενώ χρειάστηκε η διμοιρία των ΜΑΤ που βρισκόταν στο «Γ. Κασιμάτης» να εμφανιστεί στον αγωνιστικό χώρο.

