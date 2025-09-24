ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0: Παρά τη μεγάλη φάση στο τέλος δεν πήρε τη νίκη

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να ξεκινήσει με το «δεξί» τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League, καθώς «κόλλησε» στο σκορ με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (0-0) παρά τη μεγάλη φάση στο τέλος της αναμέτρησης.

Σύμφωνα με το gazzetta.gr, ο ΠΑΟΚ πάλεψε μέχρι το τελευταίο λεπτό στη «μάχη» με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Βελτίωσε την εικόνα του στο δεύτερο μισό της αναμέτρησης στη γεμάτη Τούμπα, ωστόσο στην πρεμιέρα του στη League Phase έμεινε στο 0-0, έχοντας για κορυφαίο τον Γίρι Παβλένκα.

ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ: Ο αγώνας

Ο ΠΑΟΚ απείλησε πρώτος με τον Τάισον, σε μια εξαιρετική μετάβαση από την άμυνα προς την επίθεση, με τη Μακάμπι να απαντά στο επόμενο λεπτό με το πλασέ του Πέρετζ στην πλάτη της άμυνας και την μπάλα να φεύγει δίπλα από το δεξί δοκάρι.

Από το 15ο λεπτό και μετά οι Ισραηλινοί ήταν αυτοί που πήραν το πάνω χέρι στην αναμέτρηση, η κυριαρχία τους στους περισσότερους τομείς ήταν κάτι παραπάνω από πειστική, ωστόσο έπεσαν πάνω σ’ έναν εκπληκτικό Παβλένκα.

Ο Τσέχος γκολκίπερ είπε «όχι» στον Γεζεκέλ (18’), ενώ ήταν ακόμη πιο δύσκολη η απόκρουση που έκανε τρία λεπτά αργότερα στο τετ α τετ με τον Πέρετζ, το σουτ του οποίου σταμάτησε πάνω στο απλωμένο σώμα του.

Οι φωνές του Λουτσέσκου ακουγόταν σ’ ολόκληρη την Τούμπα, δίχως να αλλάξει κάτι στη μεγάλη εικόνα, με τη Μακάμπι να βρίσκει το δρόμο προς τα δίχτυα για το 0-1 με τον Πέρετζ, αλλά το γκολ να ακυρώθηκε ως οφσάιντ, μετά από εξέταση της φάσης από το VAR, με τον Ρεβίβο να είναι για ελάχιστα εκατοστά εκτεθειμένος. Το πρώτο 45λεπτο ολοκληρώθηκε με τη φοβερή ενέργεια του Κωνσταντέλια, όμως το σουτ-γύρισμα του 22χρονου μεσοεπιθετικού μπλόκαρε ο Μισφάτι.

Το παιχνίδι παρέμεινε να έχει υψηλές απαιτήσεις και τους παίκτες του ΠΑΟΚ να έχουν ένα ολόκληρο 45λεπτο για να διορθώσουν τα πράγματα και να φτάσουν με καλύτερες προϋποθέσεις στην εστία της Μακάμπι.

Οι «ασπρόμαυροι» κέρδισαν μέτρα και με μπροστάρη τον Κωνσταντέλια επιχείρησαν να δημιουργήσουν καταστάσεις στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, αν και τους έλειπε ξανά το καθαρό μυαλό στην τελική επιλογή. Το θετικό για τον ΠΑΟΚ ήταν η παρουσία του Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια. Ο Τσέχος «κίπερ» εκ νέου είπε «όχι» στον Αντράντε στο 65ο λεπτό, με τον Λουτσέσκου να ρίχνει στη μάχη τον Ντεσπόντοφ και τον Καμαρά

Η τύχη έπαιξε άσχημο παιχνίδι στη φάση του 70ου λεπτού όταν ο Καμαρά (της Μακάμπι) πήγε να διώξει, η μπάλα βρήκε στον Πέρετζ και από εκεί στο οριζόντιο δοκάρι, με τους Ισραηλινούς να απαντούν με το σουτ του Ντάβιντα που έστειλε την μπάλα ελάχιστα δίπλα από το κάθετο δοκάρι.

Οι πιο μεγάλες στιγμες για τον ΠΑΟΚ ήρθαν στο φινάλε της αναμέτρησης. Αρχικά στο 90ο λεπτό ο Ιβανούσετς γύρισε στον Τσάλοφ κι αυτός από τη μικρή περιοχή με όλη την εστία μπροστά του σημάδεψε και έστειλε την μπάλα πάνω τον Μισφάτι.

Δείγμα της κάκιστης κατάστασης του Ρώσου φορ. Κι όμως ήρθε και άλλη μεγάλη στιγμή. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Καμαρά βρέθηκε φάτσα με τον τερματοφύλακα της Μακάμπι, όμως και αυτός σημάδεψε τον Μισφάτι αντί να σκοράρει! Απίστευτο…