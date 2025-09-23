ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβιβ: Με 150 οπαδούς στη Θεσσαλονίκη οι Ισραηλινοί

Σε εγρήγορση έχουν τεθεί οι αστυνομικές Αρχές στη Θεσσαλονίκη και η UEFA, ενόψει του αυριανού (24/9) αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα, για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στη Θεσσαλονίκη αναμένονται 150 οπαδοί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τις Αρχές να βρίσκονται σε εγρήγορση για την εκδήλωση τυχόν επεισοδίων με τους οπαδούς του «Δικεφάλου».

Παράλληλα οι Ισραηλινοί μετά από δική τους απόφαση, επέλεξαν να μην προπονηθούν στην Τούμπα, όπως συνηθίζεται σε τέτοιου είδους ευρωπαϊκούς αγώνες, αλλά αντ' αυτού να κάνουν κανονική προπόνηση στο δικό τους προπονητικό κέντρο και να ταξιδέψουν απευθείας στη Θεσσαλονίκη, με τη προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου της φιλοξενούμενης ομάδας να μετατίθεται για αργότερα μέσα στην ημέρα και συγκεκριμένα στις 18:00.

