ΠΑΟΚ - Μαρούσι LIVE από την Πυλαία για το μπάσκετ

Το Μαρούσι που παλεύει για την παραμονή του, υποδέχεται ο ΠΑΟΚ που στοχεύει στην 3η θέση, για την τελευταία αγωνιστική της Stoiximan GBL. ΠΑΟΚ - Μαρούσι LIVE στις 18:15 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤSPORTS 2 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Διαβάστε ακόμη: Τελευταία αγωνιστική: Όλα τα σενάρια για παραμονή, 6άδα και πλέι οφ

Ο Δικέφαλος προέρχεται από το δεύτερο σερί του στη σεζόν με πέντε νίκες, αφού μετά το 4/4 που έκανε στο «παλατάκι» με Μύκονο, Προμηθέα, Καρδίτσα και Άρη κατά σειρά, πέρασε από το Ιβανώφειο. Έκανε έτσι το 4/4 στα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για την κανονική περίοδο για πρώτη φορά μετά από 32 χρόνια και την περίοδο 1993-94.

Το Μαρούσι προέρχεται από το πρώτο του σερί νικών στη σεζόν αφού μετά το διπλό επί του Ηρακλή, επιβλήθηκε εντός έδρας του Κολοσσού. Έτσι «έπιασε» τον Πανιώνιο που θα αγωνίζεται την ίδια ώρα λίγα χιλιόμετρα δυτικότερα στη Θεσσαλονίκη, κόντρα στον Άρη. Είναι προφανές ότι θέλει τη νίκη, ωστόσο υπάρχουν και σενάρια που το οδηγούν ακόμη και με αυτήν τη συνθήκη, στη 13η θέση.

Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής

Σάββατο 25 Απριλίου

Παναθηναϊκός - Μύκονος 16:00

ΠΑΟΚ - Μαρούσι 18:15

Προμηθέας - Ηρακλής 18:15

Άρης - Πανιώνιος 18:15

Κολοσσός - Καρδίτσα 18:15

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 18:15

Η βαθμολογία της Stoiximan GBL

1. Ολυμπιακός 23-0

2. Παναθηναϊκός 18-5

3. ΑΕΚ 16-7

4. ΠΑΟΚ 16-7

5. Περιστέρι 14-10

6. Άρης 13-10

7. Μύκονος 9-14

8. Ηρακλής 8-15

-------------------------

9. Προμηθέας 7-16

10. Καρδίτσα 7-16

11. Κολοσσός 7-16

12. Μαρούσι 6-17

-------------------------

13. Πανιώνιος 6-17