ΠΑΟΚ: Με τον ηττημένο του Λέφσκι Σόφιας - Καϊράτ Αλμάτι στα play offs του Europa League

Ο ΠΑΟΚ έμαθε τους πιθανούς του αντιπάλους πριν την είσοδό του στη league phase του Europa League.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά», σε περίπωση πρόκρισης επί της Άντερλεχτ, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας - Καϊράτ Αλμάτι στα πλέι οφ του Europa League.

Το πρώτο ματς θα γίνει εκτός έδρας στις 20 Αυγούστου και η ρεβάνς στο γήπεδο της Τούμπας, στις 27 του μήνα.

