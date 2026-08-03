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ΠΑΟΚ: Με τον ηττημένο του Λέφσκι Σόφιας - Καϊράτ Αλμάτι στα play offs του Europa League

O ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο από το ζευγάρι Λέφσκι Σόφιας - Καϊράτ Αλμάτι στα play offs του Europa League.

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ΠΑΟΚ - Europa League
Παίκτες του ΠΑΟΚ στο ματς με Ντιναμό Κιέβου | Eurokinissi/ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
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Ο ΠΑΟΚ έμαθε τους πιθανούς του αντιπάλους πριν την είσοδό του στη league phase του Europa League.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά», σε περίπωση πρόκρισης επί της Άντερλεχτ, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας - Καϊράτ Αλμάτι στα πλέι οφ του Europa League.

Το πρώτο ματς θα γίνει εκτός έδρας στις 20 Αυγούστου και η ρεβάνς στο γήπεδο της Τούμπας, στις 27 του μήνα.
 

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