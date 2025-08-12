Μενού

ΠΑΟΚ, μεταγραφές: Η αλήθεια για τον Ζαφείρη – Τι ισχύει με το μεγάλο «μπαμ» του Δικεφάλου

Ολα τα δεδομένα της υπόθεσης στο Gazzetta: Ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με τον Χρήστο Ζαφείρη και πιέζει τη Σλάβια Πράγας.

Reader symbol
Newsroom
Χρήστος Ζαφείρης
Ο Χρήστος Ζαφείρης με τη φανέλα της Εθνικής | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
  • Α-
  • Α+

Το μεταγραφικό «σίριαλ» του καλοκαιριού φαίνεται πως πλησιάζει στην κορύφωσή του. Όλα δείχνουν ότι η μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ, με όλες τις πλευρές να παίζουν τα τελευταία τους χαρτιά.

Ωστόσο, υπάρχει ένας κρίσιμος παράγοντας που κρατά ακόμη ανοιχτό το φινάλε: η Σλάβια Πράγας δεν μπορεί να τον παραχωρήσει αν πρώτα δεν βρει τον αντικαταστάτη του.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ