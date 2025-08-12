ΠΑΟΚ, μεταγραφές: Η αλήθεια για τον Ζαφείρη – Τι ισχύει με το μεγάλο «μπαμ» του Δικεφάλου

Το μεταγραφικό «σίριαλ» του καλοκαιριού φαίνεται πως πλησιάζει στην κορύφωσή του. Όλα δείχνουν ότι η μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ, με όλες τις πλευρές να παίζουν τα τελευταία τους χαρτιά.

Ωστόσο, υπάρχει ένας κρίσιμος παράγοντας που κρατά ακόμη ανοιχτό το φινάλε: η Σλάβια Πράγας δεν μπορεί να τον παραχωρήσει αν πρώτα δεν βρει τον αντικαταστάτη του.

