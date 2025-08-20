ΠΑΟΚ - Μεταγραφές: Οριστικό deal με τη Σλάβια για Ζαφείρη, μετακομίζει στην Τούμπα

«Λευκός καπνός» και οριστική συμωνία του ΠΑΟΚ με τη Σλάβια Πράγας! Η υπέρβαση του Ιβάν Σαββίδη ολοκληρώθηκε, καθώς οι Θεσσαλονικείς τα βρήκαν σε όλα με τους Τσέχους για την απόκτηση του διεθνή χαφ, Χρήστου Ζαφείρη, ο οποίος θα μετακομίσει στην Τούμπα από την 1η Ιανουαρίου.
Η πίεση τόσο των Ασπρόμαυρων όσο και της πλευράς του ποδοσφαιριστή που ήθελε να επαναπατριστεί για χάρη του ΠΑΟΚ απέφερε καρπούς.
