Μενού

ΠΑΟΚ - Μεταγραφές: Οριστικό deal με τη Σλάβια για Ζαφείρη, μετακομίζει στην Τούμπα

Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τη Σλάβια Πράγα για τη μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη.

Reader symbol
Newsroom
Χρήστος Ζαφείρης
Ο Χρήστος Ζαφείρης με τη φανέλα της Εθνικής | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
  • Α-
  • Α+

«Λευκός καπνός» και οριστική συμωνία του ΠΑΟΚ με τη Σλάβια Πράγας! Η υπέρβαση του Ιβάν Σαββίδη ολοκληρώθηκε, καθώς οι Θεσσαλονικείς τα βρήκαν σε όλα με τους Τσέχους για την απόκτηση του διεθνή χαφ, Χρήστου Ζαφείρη, ο οποίος θα μετακομίσει στην Τούμπα από την 1η Ιανουαρίου.

Η πίεση τόσο των Ασπρόμαυρων όσο και της πλευράς του ποδοσφαιριστή που ήθελε να επαναπατριστεί για χάρη του ΠΑΟΚ απέφερε καρπούς.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ