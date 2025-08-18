ΠΑΟΚ, μεταγραφές: Τα έως τώρα δεδομένα για τον Ζαφείρη

Σε οριακό σημείο έχει φτάσει πλέον για τον ΠΑΟΚ η υπόθεση του Χρήστου Ζαφείρη, με μεγαλύτερο σύμμαχο του Δικεφάλου να είναι o ίδιος ο ποδοσφαιριστής.

Μπορεί στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας να προέκυπτε από συγκεκριμένες πλευρές έως και βεβαιότητα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ από τη Σλάβια Πράγας, ωστόσο, μέσω του Gazzetta είχατε ενημερωθεί ότι η μεταγραφή όχι μόνο δεν είναι κλεισμένη, αλλά ότι οι Τσέχοι αποτελούν ένα πολύ σκληρό αντίπαλο στις διαπραγματεύσεις.

