ΠΑΟΚ - Μπέτις: 2-0 -Δικέφαλος σε ευρωπαϊκή φόρμα, καθάρισε και βλέπει πρόκριση

Ο ΠΑΟΚ υπέταξε τη Μπέτις 2-0, με Ζίβκοβιτς και Γιακουμάκη, υπογράφοντας μια ευρωπαϊκή βραδιά που δείχνει τις πραγματικές του δυνατότητες.

ΠΑΟΚ - ΜΠΕΤΙΣ | ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
Ο ΠΑΟΚ υπέγραψε μια από τις πιο επιβλητικές ευρωπαϊκές του εμφανίσεις, επικρατώντας 2-0 της Μπέτις και στέλνοντας μήνυμα σε όλη την ήπειρο.

Με πειθαρχία, ένταση και καθαρό πλάνο, η ομάδα του Δικεφάλου λύγισε τους Ισπανούς χάρη στο ψύχραιμο τελείωμα του Ζίβκοβιτς στο 67’ και το εύστοχο πέναλτι του Γιακουμάκη στο 86’.

Μια νίκη που δεν χαρίζει απλώς βαθμούς, αλλά ενισχύει την ευρωπαϊκή αυτοπεποίθηση του ΠΑΟΚ και επιβεβαιώνει ότι μπορεί να σταθεί –και να πρωταγωνιστήσει– σε βραδιές υψηλών απαιτήσεων.

 

