ΠΑΟΚ, Μπιάνκο: «Συμφωνία με τη Φιορεντίνα, ο παίκτης θα υπογράψει για 1+3 χρόνια»

Παίκτης του ΠΑΟΚ θα είναι ο Αλεσάντρο Μπιάνκο, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Ιταλός ρεπόρτερ Νίκολο Σιρά.

Με ανάρτησή του στο Χ υποστηρίζει ότι για τον 22χρονο μέσο υπάρχει συμφωνία του ΠΑΟΚ με τη Φιορεντίνα για τον δανεισμό του με οψιόν αγοράς. «Συμφωνήθηκαν οι προσωπικοί όροι με τον μέσο για συμβόλαιο έως το 2029 (1+3 χρόνια)», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Μπιάνκο γεννήθηκε την 1η Οκτωβρίου 2002 στο Τορίνο και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της παιδικής του ηλικίας στη Μητροπολιτική Πόλη του Τορίνο, σε οικογένεια καταγόμενη από το Πεδεμόντιο.

