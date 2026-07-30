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ΠΑΟΚ - Ντιναμό Κιέβου: Τι ώρα παίζουν - Το κανάλι του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την Ντιναμό Κιέβου απόψε (30/07) στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

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Ντιναμό Κιέβου - ΠΑΟΚ
Στιγμιότυπο από το ματς Ντιναμό Κιέβου - ΠΑΟΚ | Εurokinissi/ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Ο ΠΑΟΚ κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου απόψε (30/07) στην Τούμπα, στον επαναληπτικό του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League με σέντρα του αγώνα στις 20:45 και τηλεοπτική μετάδοση από το OPEN TV.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» πήρε σπουδαίο διπλό στο πρώτο ματς στο Λούμπλιν της Πολωνίας, με 3-2 και καλείται να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Εκεί, θα συναντήσει τον νικητή του ζευγαριού  Άντερλεχτ- Χάμαρμπι,  με πρώτο παιχνίδι στις 6 Αυγούστου στην Τούμπα, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη μία εβδομάδα αργότερα στις 13 είτε στη Σουηδία, είτε στο Βέλγιο.

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