ΠΑΟΚ - Ντιναμό Κιέβου: Τι ώρα παίζουν - Το κανάλι του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου απόψε (30/07) στην Τούμπα, στον επαναληπτικό του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League με σέντρα του αγώνα στις 20:45 και τηλεοπτική μετάδοση από το OPEN TV.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» πήρε σπουδαίο διπλό στο πρώτο ματς στο Λούμπλιν της Πολωνίας, με 3-2 και καλείται να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Εκεί, θα συναντήσει τον νικητή του ζευγαριού Άντερλεχτ- Χάμαρμπι, με πρώτο παιχνίδι στις 6 Αυγούστου στην Τούμπα, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη μία εβδομάδα αργότερα στις 13 είτε στη Σουηδία, είτε στο Βέλγιο.