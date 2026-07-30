ΠΑΟΚ - Ντιναμό Κιέβου: Τι ώρα παίζουν - Το κανάλι του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου απόψε (30/07) στην Τούμπα, στον επαναληπτικό του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League με σέντρα του αγώνα στις 20:45 και τηλεοπτική μετάδοση από το OPEN TV.
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» πήρε σπουδαίο διπλό στο πρώτο ματς στο Λούμπλιν της Πολωνίας, με 3-2 και καλείται να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Εκεί, θα συναντήσει τον νικητή του ζευγαριού Άντερλεχτ- Χάμαρμπι, με πρώτο παιχνίδι στις 6 Αυγούστου στην Τούμπα, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη μία εβδομάδα αργότερα στις 13 είτε στη Σουηδία, είτε στο Βέλγιο.
- Από τον Βώσακο του 2007 στη σημερινή τραγωδία: Η ημέρα που η Κρήτη έχασε ξανά πυροσβέστες
- «Άντε δρόμο»: Θύελλα αποδοκιμασιών για τον Άδωνι Γεωργιάδη στη Λήμνο - Αρνήθηκαν και χειραψία
- Φωτιά σε Κρήτη, Λέσβο, Λακωνία - Live οι εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα
- Χριστίνα Παππά: «Η μητέρα μου είναι απίστευτα τοξική - Με κάνει συνέχεια να πονάω»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.