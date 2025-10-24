ΠΑΟΚ: O πρόεδρος της Λιλ επιτέθηκε στον διαιτητή στο ημίχρονο του ματς, σύμφωνα με τους Γάλλους

Ο Ολιβιέ Λετάν ξέσπασε εναντίον της διαιτησίας, μετά το πρώτο ημίχρονο του αγώνα Λιλ – ΠΑΟΚ για το Europa League.

Η ομάδα του βρέθηκε να χάνει με 3-0 στο πρώτο μέρος, όμως η οργή του προέδρου δεν είχε να κάνει τόσο με την εικόνα των ποδοσφαιριστών του, όσο με τη διαιτησία του Νίκολα Νταμπάνοβιτς.

