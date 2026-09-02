ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον ΟΦΗ απόψε (02/09) για την πρώτη αγωνιστική της league phase του Κυπέλλου Ελλάδας με σέντρα της αναμέτρησης στις 22:15 και τηλεοπτική μετάδοση από τον ΣΚΑΪ.

Ο Αλέσιο Λίσι αντιμετωπίζει αρκετές απουσίες καθώς τραυματίας είναι ο Χατζηδιάκος, οι Μεϊτέ και Σαρρής ακολουθούν πρόγραμμα θεραπείας τους, ο Ντεσπόντοφ ατομικό πρόγραμμα όπως και ο Καμαρά.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» προέρχεται από διπλό επί του Ατρομήτου στην δεύτερη αγωνιστική της Super League ενώ οι Κρητικοί από ήττα με 0-2 από τον Άρη στην Θεσσαλονίκη.

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στη League Phase του Κυπέλλου

1η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

3η αγωνιστική: Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

4η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

5η αγωνιστική: Καλαμάτα – ΠΑΟΚ

Το πρόγραμμα του ΟΦΗ στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

1η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

2η αγωνιστική: ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης

4η αγωνιστική: ΑΕΛ – ΟΦΗ

5η αγωνιστική: ΟΦΗ – Βόλος Elabet

Οι ημερομηνίες της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:

1η Αγωνιστική: 1-3 Σεπτεμβρίου

2η Αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου

3η Αγωνιστική: 15-17 Σεπτεμβρίου

4η Αγωνιστική: 27-29 Οκτωβρίου

5η Αγωνιστική: 2 Δεκεμβρίου (óλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν την ίδια ώρα).