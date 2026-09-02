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ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

ΠΑΟΚ εναντίον ΟΦΗ σήμερα (02/09) για την πρώτη αγωνιστική της league phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

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ΠΑΟΚ - ΟΦΗ
Στιγμιότυπο από ματς ΠΑΟΚ - ΟΦΗ | Eurokinissi/ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
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Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον ΟΦΗ απόψε (02/09) για την πρώτη αγωνιστική της league phase του Κυπέλλου Ελλάδας με σέντρα της αναμέτρησης στις 22:15 και τηλεοπτική μετάδοση από τον ΣΚΑΪ.

Ο Αλέσιο Λίσι αντιμετωπίζει αρκετές απουσίες καθώς τραυματίας είναι ο Χατζηδιάκος, οι Μεϊτέ και Σαρρής ακολουθούν πρόγραμμα θεραπείας τους, ο Ντεσπόντοφ  ατομικό πρόγραμμα όπως και ο Καμαρά.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» προέρχεται από διπλό επί του Ατρομήτου στην δεύτερη αγωνιστική της Super League ενώ οι Κρητικοί από ήττα με 0-2 από τον Άρη στην Θεσσαλονίκη.

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στη League Phase του Κυπέλλου

  • 1η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – ΟΦΗ
  • 3η αγωνιστική: Ατρόμητος – ΠΑΟΚ
  • 4η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
  • 5η αγωνιστική: Καλαμάτα – ΠΑΟΚ

Το πρόγραμμα του ΟΦΗ στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

  • 1η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – ΟΦΗ
  • 2η αγωνιστική: ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης
  • 4η αγωνιστική: ΑΕΛ – ΟΦΗ
  • 5η αγωνιστική: ΟΦΗ – Βόλος Elabet

Οι ημερομηνίες της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:

  • 1η Αγωνιστική: 1-3 Σεπτεμβρίου
  • 2η Αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου
  • 3η Αγωνιστική: 15-17 Σεπτεμβρίου
  • 4η Αγωνιστική: 27-29 Οκτωβρίου
  • 5η Αγωνιστική: 2 Δεκεμβρίου (óλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν την ίδια ώρα).

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