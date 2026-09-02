ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον ΟΦΗ απόψε (02/09) για την πρώτη αγωνιστική της league phase του Κυπέλλου Ελλάδας με σέντρα της αναμέτρησης στις 22:15 και τηλεοπτική μετάδοση από τον ΣΚΑΪ.
Ο Αλέσιο Λίσι αντιμετωπίζει αρκετές απουσίες καθώς τραυματίας είναι ο Χατζηδιάκος, οι Μεϊτέ και Σαρρής ακολουθούν πρόγραμμα θεραπείας τους, ο Ντεσπόντοφ ατομικό πρόγραμμα όπως και ο Καμαρά.
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» προέρχεται από διπλό επί του Ατρομήτου στην δεύτερη αγωνιστική της Super League ενώ οι Κρητικοί από ήττα με 0-2 από τον Άρη στην Θεσσαλονίκη.
Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στη League Phase του Κυπέλλου
- 1η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – ΟΦΗ
- 3η αγωνιστική: Ατρόμητος – ΠΑΟΚ
- 4η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
- 5η αγωνιστική: Καλαμάτα – ΠΑΟΚ
Το πρόγραμμα του ΟΦΗ στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας
- 1η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – ΟΦΗ
- 2η αγωνιστική: ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης
- 4η αγωνιστική: ΑΕΛ – ΟΦΗ
- 5η αγωνιστική: ΟΦΗ – Βόλος Elabet
Οι ημερομηνίες της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:
- 1η Αγωνιστική: 1-3 Σεπτεμβρίου
- 2η Αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου
- 3η Αγωνιστική: 15-17 Σεπτεμβρίου
- 4η Αγωνιστική: 27-29 Οκτωβρίου
- 5η Αγωνιστική: 2 Δεκεμβρίου (óλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν την ίδια ώρα).
- Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις - Οι πίνακες με τα ονόματα
- Κλέλια Ανδριολάτου: «Με κουράζει όταν με ρωτάνε» - Οι δύο αποκαλύψεις που έκανε
- Ο διευρυμένος ρόλος του Ανδρέα Μικρούτσικου στο Mega: Με ποια παρουσιάστρια θα συνεργαστεί
- Από τα Φουρνά Ευρυτανίας στη Νάξο: Η επόμενη μέρα της πολύτεκνης οικογένειας και η ανάρτηση της δασκάλας
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.