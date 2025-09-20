ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 0-0: Στραπάτσο Νο2

Το «3 στα 3» του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα έμεινε εκεί, καθώς ο Παναιτωλικός ήταν αυτός που έφυγε με το χαμόγελο από το 0-0 της Τούμπας, αλλά και τη... γλυκόπικρη γεύση για το τέρμα του Αλεξιτς που ακυρώθηκε για προηγηθέν φάουλ στον Γιακουμάκη.

Ο ΠΑΟΚ είχε 19 διαδοχικές νίκες απέναντι στον Παναιτωλικό για το πρωτάθλημα και στις δύο έδρες, σε ένα σερί που ξεκίνησε μετά την λευκή ισοπαλία των δύο ομάδων στην Τούμπα στις 22 Νοεμβρίου 2015.

