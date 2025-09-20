Μενού

ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός LIVE: Η αναμέτρηση της 4ης στην Τούμπα

ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός LIVE στις 20:30 για την 4η αγωνιστική της Super League.

Στην Τούμπα, με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός, συνεχίζεται σήμερα το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής στη Super League. Η αναμέτρηση κάνει σέντρα στις 20:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime. Παρακολουθείστε LIVE την εξέλιξή του.

Οι γηπεδούχοι στοχεύουν στο 4 στα 4 μετά το διπλό επί του ΟΦΗ με 2-1 ενώ μεσοβδόμαδα ο Δικέφαλος ηττήθηκε με το βαρύ 4-1 από τον Λεβαδειακό στα πλαίσια του Κυπέλλου Ελλάδος. Η ομάδα του Αγρινίου ηττήθηκε εντός έδρας με το ίδιο σκορ από τον Βόλο.

Η βαθμολογία (σε 3 αγώνες)

  1. Ολυμπιακός 9
  2. ΑΕΚ 9
  3. ΠΑΟΚ 9
  4. Άρης 6
  5. Λεβαδειακός 4
  6. ΑΕ Κηφισιάς 4
  7. ΟΦΗ 3 (2 αγ.)
  8. Ατρόμητος 3
  9. Παναιτωλικός 3
  10. Βόλος 3
  11. ΑΕΛ 2
  12. Παναθηναϊκός 1 (2 αγ.)
  13. Αστέρας AKTOR 1
  14. Πανσερραϊκός 0

Super League - Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής 

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, 2025

Κηφισιά - Άρης (18:00)

Πανσερραϊκός - Ατρόμητος Αθηνών (18:00)

Βόλος - Αστέρας AKTOR (20:00)

ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός (20:30)

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, 2025

ΑΕΛ - ΑΕΚ (17:30)

Λεβαδειακός - ΟΦΗ (18:00)

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (21:00)

