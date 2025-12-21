ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός LIVE το ντέρμπι της Τούμπας

Το ντέρμπι της 15ης αγωνιστική στη Stoiximan Super League φιλοξενείται στην Τούμπα εκεί που ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό. Η αναμέτρηση αρχίζει στις 19:30 με μετάδοση από το Novasports Prime και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός LIVE

Έπειτα από το στραβοπάτημα του Ολυμπιακού, ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο τη νίκη που θα τον φέρει σε απόσταση αναπνοής από τους «ερυθρόλευκους». Ο ΠΑΟΚ, όπως συνηθίζει, δεν ανακοίνωσε αποστολή ωστόσο εκτός αγώνα θα είναι οι τραυματίες Γιακουμάκης, Πέλκας, Σάστρε, οι οποίοι προπονούνται ατομικά τις τελευταίες μέρες, όπως και οι δύο τραυματίες στόπερ Λόβρεν, Μιχαηλίδης, που κάνουν θεραπείες.

Από την άλλη ο Παναθηναϊκός αναζητά το θετικό αποτέλεσμα στη Θεσσαλονίκη για να καλύψει το χαμένο έδαφος και να πλησιάσει ακόμη περισσότερο στην πρώτη τετράδα. Ο Ράφα Μπενίτεθ είδε τους Τουμπά, Τσέριν, Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς να τίθενται στην διάθεσή του, ενώ εκτός θα είναι οι Ρενάτο Σάντσες και Πελίστρι, αλλά και οι Κυριακόπουλος (τραυματίας), Λαφόν και Ντέσερς (Copa Africa).