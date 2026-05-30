ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό σήμερα (30/05) στην Πυλαία για το Game 2 των ημιτελικών της GBL με τζάμπολ στις 14:50 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Οι «πράσινοι« επικράτησαν του «Δικεφάλου του Βορρά» στο Game 1 με 114-102 στην παράταση και φιλοδοξούν να τελειώσουν τη σειρά στην Θεσσαλονίκη.
Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ θέλει να αποδείξει ότι δεν ήταν τυχαία η εμφάνισή του στο T-Center και στοχεύει να επιστρέψει στην Αθήνα για το Game 3.
Το πρόγραμμα της ημιτελικής φάσης των Play Off
Ολυμπιακός - ΑΕΚ
- Game 1: Ολυμπιακός - ΑΕΚ 94-77
- Game 2: ΑΕΚ - Ολυμπιακός (30/5, 17:00)
- Game 3: Ολυμπιακός - ΑΕΚ (1/6, 20:15 - αν χρειαστεί)
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
- Game 1: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 114-102
- Game 2: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκος (30/5, 15:00)
- Game 3: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (1/6, 18:00 - αν χρειαστεί)
