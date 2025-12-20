ΠΑΟΚ - Πανιώνιος: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Συνέχεια στο σερί του που θα τον εδραιώσει στην 3η θέση της βαθμολογίας θέλει να δώσει ο ΠΑΟΚ που σήμερα υποδέχεται στην Πυλαία τον Πανιώνιο για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Η αναμέτρηση ΠΑΟΚ - Πανιώνιος κάνει τζάμπολ στις 16:00 και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ 2 Σπορ.

Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από την εκτός έδρας νίκη επί του Αμαρουσίου και ενώ προηγήθηκε η εντός έδρας επικράτηση του επί του Κολοσσού. Ανέβηκε στο 7-2 και απέκτησε προβάδισμα δύο νικών από τις ομάδες που τον ακολουθούν πίσω από την 3η θέση (Προμηθέας, Περιστέρι, ΑΕΚ). Ο απολογισμός των επτά νικών σε εννιά παιχνίδια είναι ο καλύτερος που είχε ο Δικέφαλος στα τελευταία 13 χρόνια αφού τον ίδιο είχε στη σεζόν 2012-13.

Ο Πανιώνιος, μετά την επικράτηση του επί της Καρδίτσας Ιαπωνική που παραμένει η μοναδική επιτυχία του στο φετινό Πρωτάθλημα, υποχρεώθηκε σε ήττες από τον Παναθηναϊκό εκτός και τον Προμηθέα Πάτρας εντός έδρας. Οι «κυανέρυθροι» είχαν τριψήφιο παθητικό στα τρία τελευταία παιχνίδια τους και μέσα από αυτά, ο αμυντικός μέσος όρος του ανέβηκε στους 92,3 πόντους.