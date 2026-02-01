Μενού

ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός 4-1: «Πέταξε» στην κορυφή ο Δικέφαλος

Με σκορ 4-1 έληξε το ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός με τη «σκιά» της τραγωδίας της Ρουμανίας να κυριαρχεί. Δεν πανηγυρίσαν τα γκολ οι Γερεμέγεφ, Ντεσπόντοφ, Πέλκας και Βολιάκο.

Reader symbol
Newsroom
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ | Eurokinissi / Ραφαήλ Γεωργιάδης
  • Α-
  • Α+

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε τον Πανσερραϊκό για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League, σε μια ιδιαίτερη ποδοσφαιρική βραδιά, όπου ο αγώνας και το αποτέλεσμα πέρασαν αναγκαστικά σε δεύτ ερη μοίρα.

Αν κοιτούσε κανείς τριγύρω του θα αντιλαμβανόταν ότι το κλίμα ήταν ακόμη πιο βαρύ απ’ ό,τι ήταν στη Λιόν. Σκυθρωπά πρόσωπα, βουβή εξέδρα, καρδιές σφιγμένες. Σε δεκάδες ελληνικά –και όχι μόνο– γήπεδα σηκώθηκαν πανό για τα επτά παιδιά του ΠΑΟΚ. Απόψε, όμως, όλα συγκλίνουν εδώ. Στο σπίτι τους.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ