ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός 4-1: «Πέταξε» στην κορυφή ο Δικέφαλος

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε τον Πανσερραϊκό για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League, σε μια ιδιαίτερη ποδοσφαιρική βραδιά, όπου ο αγώνας και το αποτέλεσμα πέρασαν αναγκαστικά σε δεύτ ερη μοίρα.
Αν κοιτούσε κανείς τριγύρω του θα αντιλαμβανόταν ότι το κλίμα ήταν ακόμη πιο βαρύ απ’ ό,τι ήταν στη Λιόν. Σκυθρωπά πρόσωπα, βουβή εξέδρα, καρδιές σφιγμένες. Σε δεκάδες ελληνικά –και όχι μόνο– γήπεδα σηκώθηκαν πανό για τα επτά παιδιά του ΠΑΟΚ. Απόψε, όμως, όλα συγκλίνουν εδώ. Στο σπίτι τους.
