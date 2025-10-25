ΠΑΟΚ - Περιστέρι 87-73: Τρίτη σερί νίκη για τον «Δικέφαλο»

Ο ΠΑΟΚ πέρασε άνετα το εμπόδιο του Περιστερίου επικρατώντας με 87-73 για να ανέβει στο 3-1 της βαθμολογίας στη Stoximan GBL. Ματσάρα ο Μπεν Μουρ με double double 13 πόντων και 13 ριμπάουντ.

Οι Θεσσαλονικείς που πλέον μετρούν τρεις διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα, κυριάρχησαν κατά κράτος στα ριμπάουντ μαζεύοντας συνολικά 51 εκ των οποίων τα 18 επιθετικά.

Τα δεκάλεπτα: 21-14, 46-38, 71-57, 87-73.

