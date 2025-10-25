Μενού

ΠΑΟΚ - Περιστέρι 87-73: Τρίτη σερί νίκη για τον «Δικέφαλο»

Με ηγέτη τον Μπεν Μουρ ο ΠΑΟΚ νίκησε και το Περιστέρι και έφτασε στο 3-1.

ΠΑΟΚ - Περιστέρι 87-73
Ο Μπεν Μουρ στο ΠΑΟΚ - Περιστέρι | Eurokinissi
Ο ΠΑΟΚ πέρασε άνετα το εμπόδιο του Περιστερίου επικρατώντας με 87-73 για να ανέβει στο 3-1 της βαθμολογίας στη Stoximan GBL. Ματσάρα ο Μπεν Μουρ με double double 13 πόντων και 13 ριμπάουντ.

Οι Θεσσαλονικείς που πλέον μετρούν τρεις διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα, κυριάρχησαν κατά κράτος στα ριμπάουντ μαζεύοντας συνολικά 51 εκ των οποίων τα 18 επιθετικά.

Τα δεκάλεπτα: 21-14, 46-38, 71-57, 87-73.

