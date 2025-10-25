ΠΑΟΚ - Περιστέρι 87-73: Τρίτη σερί νίκη για τον «Δικέφαλο»

Ο ΠΑΟΚ πέρασε άνετα το εμπόδιο του Περιστερίου επικρατώντας με 87-73 για να ανέβει στο 3-1 της βαθμολογίας στη Stoximan GBL. Ματσάρα ο Μπεν Μουρ με double double 13 πόντων και 13 ριμπάουντ.
Οι Θεσσαλονικείς που πλέον μετρούν τρεις διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα, κυριάρχησαν κατά κράτος στα ριμπάουντ μαζεύοντας συνολικά 51 εκ των οποίων τα 18 επιθετικά.
Τα δεκάλεπτα: 21-14, 46-38, 71-57, 87-73.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
- Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Ο αστυνομικός υπηρεσίας δεν σήκωσε ποτέ το τηλέφωνο - «Βράζει» ο Μπαλάσκας
- Εριέττα Μόλχο, η Εβραιοπούλα των Τεμπών που δεν βρέθηκε ποτέ: Η γιαγιά της μπήκε σε τρένο για το Άουσβιτς και γλίτωσε
- Ο συγκλονιστικός αποχαιρετισμός του Αλκίνοου Ιωαννίδη και της Δήμητρας Γαλάνη στον Διονύση Σαββόπουλο
- Εκτός ΑΝΤ1 ο Αντώνης Παπαδάκης, προετοιμάζεται για επιστροφή ο Γιώργος Παπαδάκης
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.