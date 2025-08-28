ΠΑΟΚ - Ριέκα 5-0: Με τεράστια εμφάνιση στη League Phase του Europa League

Σπουδαία εμφάνιση του ΠΑΟΚ στα play offs του Europa League, ο οποίος ανέτρεψε το εις βάρος του 0-1 από τον πρώτο αγώνα, κερδίζοντας με το εμφατικό 5-0 την κροατική Ριέκα και παίρνοντας το «εισιτήριο» για τη League Phase.

Με την Τούμπα να «κατηφορίζει» από την αρχή του αγώνα, ο ΠΑΟΚ βρήκε «σκόρερ» παντού και δεν δυσκολεύτηκε καθόλου απέναντι στη Ριέκα και, παρουσία του Ιβάν Σαββίδη, πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση του Europa League.

Την αρχή έκανε ο Μεϊτέ με θαυμάσια κεφαλιά, για να ακολουθήσει το «χορευτικό» του Κωνσταντέλια, με τον ΠΑΟΚ να «κλείνει» το πρώτο ημίχρονο με 2 γκολ, για να ακολουθήσουν τα επόμενα 3 στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης.

Τσάλοφ, νεοαποκτηθείς Γιακουμάκης και Πέλκας έβαλαν και αυτοί το όνομά τους στον πίνακα των σκόρερ και έκλεισαν με τον καλύτερο τρόπο το «ασπρόμαυρο» πάρτι πρόκρισης στην Τούμπα, με τον «Δικέφαλο του Βορρά», μαζί με τον Παναθηναϊκό, να εκπροσωπούν την Ελλάδα στο Europa League.

ΠΑΟΚ - Ριέκα: Τα γκολ για τον «Δικέφαλο»

Στο 11′ ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε το κόρνερ και ο Μεϊτέ με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, τονώνοντας κι άλλο την ψυχολογία της ομάδας του. Ο «δικέφαλος του βορρά» μπορούσε, πλέον, να διαχειριστεί όπως ήθελε το παιχνίδι και δεν άργησε τελικά να έρθει και το δεύτερο γκολ.

Στο 25′ ο Κωνσταντέλιας πήρε τη μπάλα σε πλάγια θέση και από εκεί και πέρα με ωραία ατομική ενέργεια πάτησε στην περιοχή και έγραψε το 2-0, το οποίο ήταν σκορ πρόκρισης για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου η Ριέκα έδειχνε πιο κινητική καθώς έπρεπε οπωσδήποτε να σκοράρει για να ξαναμπεί στη διεκδίκηση της πρόκρισης, στο 56′ όμως όλα κρίθηκαν… Το λάθος που έγινε στην άμυνα των φιλοξενούμενων είχε ως αποτέλεσμα ο Κωνσταντέλιας να πάρει τη μπάλα και να δώσει έτοιμο γκολ στον Τσάλοφ για το 3-0.

Οι «ασπρόμαυροι» ήταν, πλέον, αγκαλιά με την πρόκριση και από εκεί και πέρα η είσοδος του Γιακουμάκη έδωσε διαστάσεις θριάμβου στη νίκη-πρόκριση. Ο διεθνής Έλληνας φορ ήταν αυτός που κέρδισε την αποβολή -με 2η κίτρινη κάρτα- του Μαϊστόροβιτς στο 71′ και λίγα λεπτά μετά, στο 77′, με εκπληκτική προσπάθεια και τελείωμα έγραψε το 4-0 μέσα σε αποθέωση!

Η πρόκριση στη League Phase του Europa League είχε εξασφαλιστεί και στο 89′ ο Πέλκας, έπειτα από νέα αδράνεια της κροατικής άμυνας, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 5-0.