Παπαπέτρου: «Ο Μπαρτζώκας έκανε εξαιρετική δουλειά σε κοουτσάρισμα και προετοιμασία»

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να λυγίσει τον Παναθηναϊκό επικρατώντας με 86-80 στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής της EuroLeague. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πήρε μία νίκη που της έδωσε τεράστια ώθηση για το πλεονέκτημα έδρας, ενώ αντίθετα το σύνολο του Εργκίν Άταμαν έπεσε και πάλι στη 10η θέση της βαθμολογίας.

Αυτή ήταν η 11η σερί νίκη των «ερυθρόλευκων» στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση που έχουν να ηττηθούν από τους «πράσινους» από την 5η Φεβρουαρίου του 2021.

