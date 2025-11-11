Παρί - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται απόψε (11/11) στο Παρίσι κόντρα στην Παρί για την 10η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.
Ο Εργκίν Αταμάν θα έχει στη διάθεσή του τον νεαποκτηθέντα Κένεθ Φαρίντ, που υπέγραψε δίμηνο συμβόλαιο ώστε να καλύψει το μεγάλο πρόβλημα στη θέση «5» καθώς παραμένουν τραυματίες οι Χολμς, Γιουρτσέβεν, Λεσόρ.
Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι με 86-68 και έπεσαν στην 8η θέση με ρεκόρ 5-4.
Η γαλλική ομάδα, βρίσκεται στην 11η θέση με ρεκόρ 4-5 και την περασμένη αγωνιστική ηττήθηκε εντός έδρας από την Μπάγερν Μονάχου με 82-86.
