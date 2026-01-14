Παρτίζαν - Ολυμπιακός 66-104: Ψεκάστε, σκουπίστε με 100άρα στο Βελιγράδι

Σε ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός μπήκε με μοναδικό σκοπό να κερδίσει, έκαμψε πολύ εύκολα την αντίσταση της Παρτίζαν με πολύ όμορφο μπάσκετ.
Οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν το «διπλό» με το ευρύ 66-104 στην 22η αγωνιστική της EuroLeague και συνεχίζουν να βελτιώνονται.
Όπως μεταφέρει το gazzetta,gr. εκπληκτικός για ακόμα ένα βράδυ ο Σάσα Βεζένκοβ, τα έβαζε από παντού ο Τόμας Γουόκαπ που είχε και 7 ασίστ, ενώ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν στα γνωστά του στάνταρ.
Ο Ολυμπιακός μπορεί να μην μπήκε φουριόζος, αλλά τα μακρινά σουτ του έδωσαν... αέρα. Οι «ερυθρόλευκοι» σκόραραν 3/5 τρίποντα και προηγήθηκαν με 12-16 (5'), με την Παρτίζαν να ψάχνει λύσεις από τα χέρια του Πέιν για αρχή. Ωστόσο, αυτή η ευστοχία δε συνεχίστηκε, ο Ολυμπιακός δε βρήκε δημιουργία στα πρώτα 10 λεπτά, αλλά διατήρησε το προβάδισμα με 17-20 (10').
Ο Ολυμπιακός δεν άφησε το πόδι από το γκάζι ούτε στο δεύτερο μέρος, φτάνοντας στις παρυφές των 30 (37-66, 25') μόλις ο Ντόρσεϊ βρήκε το χέρι του. Οι παίκτες της Παρτίζαν φανερά απογοητευμένοι στο παρκέ, δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν τον ρυθμό. Σκυτάλη για τους «ερυθρολεύκους» πήρε ο Μιλουτίνοφ με το παιχνίδι να έχει ουσιαστικά τελειώσει.
Το μόνο που έμενε να μάθουμε ήταν η τελική διαφορά, με τον Μπαρτζώκα να χρησιμοποιεί όλους τους παίκτες του και το τελικό 66-104 να φανερώνει την ανωτερότητα των Πειραιωτών.
